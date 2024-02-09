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09 февраля, 23:50

Город

"Мой район. Новости": в районе Якиманка введут в строй новый флагманский центр

"Мой район. Новости": в районе Якиманка введут в строй новый флагманский центр

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В районе Якиманка в этом году введут в строй новый флагманский центр. Он появится на базе городской клинической больницы №1 имени Пирогова. Пациентов в таких центрах прямо на входе разделяют по трем потокам. Это позволяет медикам сразу заняться сложными случаями.

Во всех зонах помощь организована по принципу "врач – к пациенту". То есть все консультации проходят в палате, ходить по кабинетам больному не нужно. Еще один флагманский центр заработает при больнице имени Буянова. Кроме того, в столице реконструируют и строят поликлиники, их приводят к единому московскому стандарту. Одна из новых – в Бабушкинском районе.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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