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22 декабря, 12:00

Культура

"Киноулица": Анатолий Мукасей

"Киноулица": Анатолий Мукасей

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с кинооператором, народным артистом РФ Анатолием Мукасеем и народным артистом РФ Александром Семчевым легендарный советский фильм "Берегись автомобиля" и те улицы Москвы, на которых он снимался.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер Эльдар Рязанов, чем интересны и знамениты эти места. Мукасей вспомнит смешные и трогательные моменты со съемок, развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом. В свою очередь Семчев расскажет истории, принадлежащие его учителю Олегу Ефремову.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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