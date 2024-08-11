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11 августа, 11:55

Культура

"Киноулица": Ирина Алферова

"Киноулица": Ирина Алферова

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Ириной Алферовой многосерийный фильм "Хождение по мукам" и те места Москвы, в которых снимался этот фильм: Пушкинскую площадь, Гоголевский бульвар, Гончарную улицу.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он сравнит улицы в романе Льва Толстого и фильме. А актриса расскажет, как этот фильм принес ей славу, изменил ее судьбу, вспомнит истории со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом и с артистами. Подробнее – в программе "Киноулица".

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