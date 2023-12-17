"Киноулица": Юрий Чернов

В формате уличных посиделок ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актером Юрием Черновым эпохальный фильм "Доживем до понедельника" и те улицы Москвы, на которых снимался фильм: Тихомирова, Новоалексеевская, Широкая, Проспект Мира.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились сегодня. Подробнее – в программе "Киноулица".