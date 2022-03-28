"Жизнь в большом городе": авторынок

Иностранные производители приостановили поставки машин и комплектующих в Россию.

Что будет с ценами на авто? Стоит ли покупать машину или лучше подождать? Где искать запчасти, если произошла поломка? И как правильно автомобиль застраховать? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".