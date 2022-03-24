"Жизнь в большом городе": новые возможности для бизнеса

Почти четверть всей экономики Москвы составляют предприятия малого и среднего бизнеса. Сейчас их в Москве около 800 тысяч. Они дают рабочие места примерно трем миллионам человек.

Как бизнес работает в условиях санкций? И какие меры поддержки ему оказывает город? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".