"Аэрофлот" возобновляет ежедневные рейсы в Москву из аэропорта Магас в Ингушетии

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"Аэрофлот" возобновляет выполнение регулярных рейсов в Москву из аэропорта Магас в Ингушетии с 27 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора аэропорта Магомеда Цурова.

"Аэрофлот с сегодняшнего дня возобновляет полеты в Москву, Шереметьево. Время вылета 18:40, рейс будет выполняться ежедневно", – отметил Цуров.

Он уточнил, что на весенне-летний период рейсы будут осуществляться до 30 октября. По словам Цурова, востребованность рейса достаточно большая: на сегодняшний день были проданы практически все билеты.

"Также в Москву у нас летает авиакомпания "Победа", таким образом, теперь будет выполняться два рейса в день", – отметил Цуров.

Он объяснил, что выполнение рейса "Аэрофлота" было приостановлено в осенне-зимний период и возобновляется по просьбе руководства республики.

Кроме того, планируется запустить регулярный рейс в Самару, который будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Также на данный момент идут переговоры с некоторыми авиаперевозчиками о запуске еще нескольких рейсов.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Азербайджан и Армению. Полеты будут выполняться ежедневно на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100.

Также компания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Шри-Ланку. Лайнеры начнут летать в аэропорт Коломбо с 8 апреля. Выполнять рейсы будут Airbus A330 три раза в неделю.