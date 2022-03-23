Авиакомпания "Азимут" начнет вывозить российских туристов из Египта

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Туристы ANEX Tour и "Интуриста" смогут вернуться из Египта в Россию на самолетах SSJ-100 авиакомпании "Азимут" с 23 марта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу ANEX Tour.

Первый рейс запланирован на 23 марта из Шарм-эль-Шейха в Минеральные Воды в 15:50, а второй рейс – в 17:30.

Как уточняется, пассажировместимость SSJ-100 составляет 100 кресел. Таким образом, каждый день туроператоры ANEX Tour и "Интурист" смогут вывозить этими рейсами по 200 туристов.

Ранее сообщалось, что российские туристы не смогли вылететь из Египта. Вывозной рейс пришлось отменить из-за санкций США. Туроператоров попросили проследить, чтобы у всех оставшихся за границей были комфортные условия. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, от туристов поступают жалобы на размещение.