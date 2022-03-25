"Жизнь в большом городе": строительство социальных объектов

Строительство будет продолжено в Москве в полном объеме. К 2024 году планируют возвести 213 объектов социальной инфраструктуры, и это только за счет городского бюджета.

Какие соцобъекты введут в эксплуатацию уже в этом году? Как будет идти строительство в условиях санкций? И как город поддерживает эту отрасль? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".