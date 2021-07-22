"Жизнь в большом городе": индустрия красоты

Красота уходит в подполье. Бьюти-услуги в столице все чаще переходят из крупных салонов в частные кабинеты или даже квартиры. Многие представители индустрии закрылись, потому что потеряли клиентов и мастеров.

С момента введения первых антиковидных ограничений парикмахеров, визажистов и косметологов без официального статуса в городе стало больше вдвое. Но кто от этого выигрывает?

Что сегодня с посещаемостью московских салонов красоты? Какие правила там по-прежнему необходимо соблюдать? И чем рискуют те, кто доверился мастеру "на дому"? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".