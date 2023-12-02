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02 декабря, 11:00

Общество

"Москва сегодня": расходы на Новый год в этом году могут составить 70 тысяч рублей

"Москва сегодня": расходы на Новый год в этом году могут составить 70 тысяч рублей

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Расходы на Новый год в этом году могут составить 70 тысяч рублей. Так, продукты, входящие в "Оливье" и "Селедку под шубой", подорожали на 30–40% по сравнению с прошлой зимой.

Отмечается, что средняя цена за килограмм картофеля, необходимого для этих салатов, в этом году составляет 50 рублей, в 2023 году она была на уровне 28 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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