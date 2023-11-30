Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 22:00

Спорт

Около 10 новых спортобъектов построят в Москве

Около 10 новых спортобъектов построят в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 ноября

"Мой район. Навигатор": "Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб

"Мой район. Навигатор": более 143 тыс человек в Москве получили квартиры по реновации

"Мой район. Навигатор": 79 городских вокзалов работают в столице

"Мой район. Навигатор": в столице открылся рыбный мегарынок "Москва – на волне"

Новости часа: на главной площади Северного речного вокзала открылся каток

День трех регионов РФ организовали на выставке на ВДНХ 30 ноября

Новости часа: более тысячи катков откроют в столице этой зимой

В столице открылась выставка "ПРОреставрацию"

В Москве появится около десятка новых спортивных объектов – футбольные поля, ледовые арены и бассейны. О реализации масштабных инвестпроектов рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, их общая площадь составит около 220 тысяч квадратных метров. Это будут многофункциональные спортивные комплексы в шести округах столицы, земельные участки для таких проектов выделяют без проведения торгов. Особый статус могут получить объекты для развития инфраструктуры города и создания новых рабочих мест, отметил он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика