Около 10 новых спортобъектов построят в Москве

В Москве появится около десятка новых спортивных объектов – футбольные поля, ледовые арены и бассейны. О реализации масштабных инвестпроектов рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, их общая площадь составит около 220 тысяч квадратных метров. Это будут многофункциональные спортивные комплексы в шести округах столицы, земельные участки для таких проектов выделяют без проведения торгов. Особый статус могут получить объекты для развития инфраструктуры города и создания новых рабочих мест, отметил он.

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