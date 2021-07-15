"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Лианозово"

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, а также сообщил об окончании работ по проходке северного участка ветки.

По словам мэра Москвы, все работы по строительству участка линии должны быть завершены до ноября этого года, а открытие последних трех станций запланировано на 2023 год.

Строительство участка от "Селигерской" до станции "Физтех" идет уже два года.

Если раньше жители кварталов в Лианозове и Дмитровском районе были вынуждены ездить до Алтуфьева, чтобы сесть на метро, то с открытием новой станции подземка у них окажется в шаговой доступности от дома.

В перспективе на станции "Лианозово" планируют организовать полноценный транспортно-пересадочный узел для пересадки между Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦД-1 и наземным транспортом.

Для этого ж/д станцию Лианозово перенесут на 350 метров в сторону Московской области и построят 2 новые пассажирские платформы, а также 2 подземных вестибюля.

Всего же Люблинско-Дмитровская линия вырастет на 7 километров. Новый участок пройдет вдоль Дмитровского шоссе и будет состоять из трех станций: "Лианозово", "Физтех" и "Улица 800-летия Москвы".

Тем временем участок Сокольнической линии метро перекрывают. Так, с 17 июля по 8 августа будут недоступны станции на участке от "Спортивной" до "Тропарево".

Вместо поездов по этому маршруту с 05:30 до 02:00 будут ходить бесплатные автобусы с остановками "Юго-Западная", "Проспект Вернадского", "Университет" и "Университетский проспект".

Перекрытия связаны со строительством БКЛ. Нужно построить пересадку между одноименными станциями БКЛ и Сокольнической линии – "Проспект Вернадского". Чтобы это сделать, придется отключить контактный рельс, без которого поезда не могут ходить. Зато это закрытие линии приблизит запуск всего большого метрокольца.

Также в этом году планируется завершить строительство 27 километров линий и достроить 11 новых станций: 4 на западном участке БКЛ и столько же на юго-восточном. На южном, который пройдет от "Проспекта Вернадского" до "Каховской", будут открыты 3 станции. Об этом – в программе "Москва сегодня".