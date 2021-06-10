"Москва сегодня": Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных норм

19:30
Сергей Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных норм. Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в столице остается сложной – день ото дня виден новый всплеск заболеваний COVID-19. Однако, по словам главы города, локдаун вводить не планируется.
"Считаем, что в этой стадии мы справимся без этого. Тем не менее, я прошу ресторанный бизнес, общепит придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая забота, чтобы обеспечить нормальное функционирование экономики города", – сообщил Собянин.
Обходиться без новых ограничений, несмотря на сложную ситуацию с COVID-19, дает возможность и вакцинация. Сделать прививку жители столицы могут как в поликлинике, так и в торговом центре. Достаточно просто прийти, взяв собой паспорт.
В настоящее время в столице для вакцинации доступны 3 препарата. Самый популярный – "Спутник V", его можно получить везде: в поликлиниках, торговых центрах, павильонах "Здоровая Москва" в парках. Вакцина "ЭпиВакКорона" есть в поликлиниках и в парках, а самая редкая "КовиВак" – доступна пока только в пяти поликлиниках.
Кроме того, в ближайшее время количество коек для заболевших коронавирусом в столице будет увеличено до 14 тысяч. На данный момент число занятых коек в больницах составляет 10 тысяч, а их общее количество – 12,5 тысячи коек.
Дополнительные койки появятся в работающих временных госпиталях. Также принимать больных начнут одна из больниц РЖД и отдельные корпуса клиник имени Мухина и Спасокукоцкого. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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