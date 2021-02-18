"Москва сегодня": Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в ЗАО

19:15
Сергей Собянин осмотрел новый жилой дом на улице Кубинке, переданный под заселение по программе реновации. При этом мэр отметил, что в Можайском районе по программе реновации введено уже четыре жилых дома.
"Ваш дом один из первых, который по стандарту реновации был изначально спроектирован, и вид у него уже другой: и первые этажи другие, и планировка комнат другая, и площадь квартир побольше, чем у вас была. Хорошие входные группы", – подчеркнул мэр Москвы в ходе общения с новоселами.
Всего в программу реновации в Можайском районе вошли 148 домов, что составляет более 25 тысяч жителей. Для того, чтобы все москвичи смогли переехать, в районе также строят или проектируют еще 8 домов.
Кроме того, прошлом году в районе появились два мини-вокзала – станции Сетунь и Рабочий МЦД-1. Строят и станцию БКЛ метро "Давыдково". А для автомобилистов в 2020 году запустили движение по южному дублеру Кутузовского проспекта – в навигаторе это Проспект Генерала Дорохова.
Благоустройство района планируется продолжить: обещают сделать стадион, футбольное поле с искусственным покрытием и завершить ремонт поликлиники. Реновация – это не только строительство жилых высоток, программа позиционируется как возможность преобразить районы в целом и сделать их более современными и удобными для жизни.
Так, еще с 2017 года, когда стартовала программа реновации, в разных районах Москвы спроектировали и построили 98 домов площадью больше чем в миллион квадратных метров. Из них уже 76 новостроек отданы новоселам, число которых составляет более 24 тысяч москвичей. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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