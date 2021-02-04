В Дмитровском районе Москвы построят образовательный комплекс на 750 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин объявил о планах по строительству детских садов и школ в Дмитровском районе столицы. Об этом сообщается на портале столичного Стройкомплекса.

"В Дмитровском районе Москвы, согласно утвержденному проекту планировки территории, запланировано строительство образовательного комплекса, состоящего из детского сада и школы на 750 мест", – заявил специалист.

Кроме того, по программе реновации планируется построить еще две школы суммарно на 600 учащихся, детскую музыкальную школу и два дошкольных образовательных учреждения, каждое из которых будет рассчитано на 175 детей.

Левкин уточнил, что проект планировки территории подразумевает благоустройство внутриквартальных пространств в районе. Речь идет о территориях по адресам улица Икшинская, дом 12, улица Долгопрудная, дом 6, корпус 3, Карельский бульвар, дом 24а, и Карельский бульвар, дом 20.

В Дмитровском районе расселению по программе реновации подлежат 55 домов общей площадью более 170 тысяч квадратных метров.

В феврале также стало известно о планах по строительству образовательных учреждений в столичном районе Зюзино. Так, здесь появятся 12 объектов – а именно восемь детских садов и четыре школы.

