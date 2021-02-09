Собянин: около 100 школ и детсадов будет построено в Москве за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в ближайшие три года будет построено около 100 новых школ и детских садов, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся школы № 2007 в Южном Бутове.

"В Москве продолжают активно строиться образовательные учреждения. В ближайшие три года их будет построено около сотни. Это детские сады, школы, блоки начальных классов (БНК). В Южном Бутове, несмотря на то что это один из самых дальних районов Москвы, тоже ведется активное строительство. За последние годы построено два БНК, два детских сада. Еще на вводе один детский сад и БНК, и вот этот прекрасный корпус", – заявил мэр Москвы.

По словам Собянина, школа № 2007 станет одной из самых востребованных и лучших школ Москвы с физико-математическим уклоном. Он также сообщил, что здание школы должно быть сдано уже в этом году.

"Школа будет, надеюсь, сдана уже в этом году, и 1 сентября ребята пойдут в эту прекрасную школу, оснащенную всем необходимым для современного обучения", – рассказал градоначальник.

Собянин напомнил, что в районе Южное Бутово в 2019 году были реализованы проект ландшафтного парка и другие работы по благоустройству, но в будущем властям предстоит сделать еще очень многое. По словам префекта ЮЗАО Олега Волкова, на данный момент запланировано возведение трех больших микрорайонов, один из которых будет расположен непосредственно рядом со школой. Также Волков доложил мэру о ходе программы реновации.

"31 дом у нас в реновации. Волна сформирована. Мы укладываемся в проектные сроки. Дома сдаются вовремя и с хорошим качеством", – заявил он.

В свою очередь, Собянин поручил префектуре и Депстрою контролировать выполнение обязательств инвесторами на фоне обширного строительства микрорайонов, школ и детских садов.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что возведение нового четырехэтажного корпуса школы № 2007 на 300 учеников началось в марте 2019 года в непосредственной близости от старого здания. В данный момент на объекте завершается монтаж стен, ведутся фасадные работы и монтаж внутренних инженерных систем. Обучаться в корпусе будут ученики 5–11-х классов.

В корпусе расположится актовый зал с артистическими комнатами, столовая на 150 мест, библиотека и медиатека, а также кабинет педагога-психолога. Школа будет полностью приспособлена для детей с ограниченными возможностями. Во дворе здания обустроят футбольную коробку, беговые дорожки и площадку для гимнастики. Благоустройство территории начнут весной.

По данным властей, всего в Москве с 2011 года построили 111 школ и 296 детских садов. Из общего числа построенных детских учреждений 259 объектов было возведено за счет городского бюджета, а 148 – на деньги инвесторов. В 2021 году уже были введены в эксплуатацию школа и детский сад на 400 мест каждый.

Ранее Собянин сообщил, что к 1 сентября 2021 года в Левобережном районе планируют открыть новую школу № 158 на 1 900 учеников. В четырехэтажном здании будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников всех возрастов. Помещения также приспособлены для учеников с ограниченными возможностями.