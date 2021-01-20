Собянин: строительство 30 поликлиник запланировано в Москве на ближайшие три года

14:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В течение трех лет в столице планируют построить 30 зданий для поликлиник. Об этом заявил Сергей Собянин, когда осматривал строительные работы на территории детско-взрослой поликлиники в Солнцеве.
По словам мэра, в Москве продолжается масштабное строительство объектов здравоохранения.
"На ближайшие три года по планам Адресной инвестиционной программы города предусмотрено строительство 30 зданий поликлиник. Одна из них строится в Солнцеве", – сообщил Собянин. Он уточнил, что к строительству приступили в прошлом году и темпы неплохие.
"По плану завершение у нас – I квартал 2022 года, но я думаю, что закончите раньше", – отметил мэр.
Гендиректор компании-подрядчика "Новые строительные технологии" Дмитрий Соснин заявил, что строительные работы ведутся в соответствии с графиком. "Все планировочные решения выполнены, в феврале планируем дать тепло", – сказал он.
Мэр Москвы также добавил, что в Солнцеве строится большой объем жилья. "Параллельно возводится торговый центр, спортивный комплекс, начинается строительство школы", – поделился Сергей Собянин.
По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, для поликлиники строится пятиэтажное здание с цокольным этажом общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров. В нем намерены разместить филиал № 6 городской поликлиники № 212 с взрослым отделением.
В результате пациентами новой поликлиники могут стать 50 тысяч жителей Солнцева и ближайших районов ТиНАО. Сейчас общая строительная готовность объекта составляет 55%.
Ранее говорилось, что более 15 медицинских объектов построят в Москве в 2021 году. Власти намерены продолжить строительство объектов многопрофильной клинической больницы с родильным домом вблизи поселка Коммунарка.
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