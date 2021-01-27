"Москва сегодня": Собянин смягчил требования для работодателей об удаленке

В Москве на фоне улучшения ситуации с коронавирусом Сергей Собянин объявил о послаблении ограничительных мер.

"В целом, ситуация в городе постепенно улучшается. Понятно, что эти ослабления могут дать больше напряжения в части распространения ковида, но запас коечного фонда, запас прочности всей медицинской системы достаточный, чтобы идти с открытыми глазами на эти риски. Потому что мы экономику города бесконечно закрытой держать не можем", – сказал мэр.

С 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу носит рекомендательный характер: выбор остается за руководством компаний и предприятий.

Снимаются ограничения и на ночную работу предприятий общественного питания, клубов, боулингов, караоке и других организаций индустрии отдыха, которые раньше не могли принимать гостей с 23:00 до 6:00. Однако при этом они по-прежнему должны соблюдать все санитарные требования Роспотребнадзора, в частности рассадку посетителей на безопасном расстоянии друг от друга.

Собянин добавил, что сроки и этапы отмены пока еще действующих ограничений объявят дополнительно.

"И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность", – заключил мэр. Об этом – в программе "Москва сегодня".