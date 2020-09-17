"Москва сегодня": Собянин осмотрел построенный в ходе реновации дом в Северном Измайлове

Сергей Собянин посетил построенный по программе реновации новый дом в столичном районе Северное Измайлово.

В ноябре в него переедут 2 250 жителей из 13 пятиэтажек. На месте снесенных зданий начнут строить школы, детские сады и ФОКи.

Всего в программу реновации в Северном Измайлове включено 179 домов. Подробнее – в программе "Москва сегодня".