"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты в столице

В программе "Торги Москвы" эксперты рассказали, что и зачем продает столица. Например, на продажу выставлены 13 нежилых помещений на востоке столицы. Объекты предлагаются площадью от 52 до 933 квадратных метров. Заявочные кампании по лотам завершатся в период с 17 февраля по 13 марта.

Также город предоставляет предпринимателям возможности по открытию кафе, пунктов проката, установке тележек с мороженым или напитками в точках столицы с высокой посещаемостью. Нестационарные торговые объекты – это готовое бизнес-решение, благодаря которому опытные и начинающие предприниматели могут вести свой бизнес напрямую с городом.

Подробнее – в программе "Торги Москвы".