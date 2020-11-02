"Торги Москвы": объект культурного наследия отреставрируют в столице

В столице отреставрируют объект культурного наследия. Это четырехэтажное здание конца XVIII века на Новой Басманной улице, в котором некогда располагалась полицейская часть. Сейчас памятник архитектуры находится в неудовлетворительном состоянии. Город выставил объект на торги по аренде в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год". На такую льготную ставку аренды инвестор сможет перейти после окончания ремонтных работ. По мнению экспертов, здание можно приспособить под офисы, гостиницу или торговый центр. Аукцион состоится в середине декабря.

С начала 2020 года москвичи приобрели на городских аукционах 332 машино-места. Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Свыше 70 процентов таких лотов город продал на торгах без объявления цены. На таких аукционах участники сами назначают цену за объект. По итогам торгов средняя стоимость машино-места составила 16 тысяч рублей за квадратный метр. Активнее всего места для парковки автомобилей разбирают жители востока столицы – в этом году они приобрели свыше ста подобных лотов.

За 10 лет столичные предприниматели выкупили у города по упрощенной схеме почти 7 тысяч помещений. Их общая площадь составляет около полутора миллионов квадратных метров. Приоритетное право выкупа помещения после нескольких лет добросовестной аренды позволяет представителям малого и среднего бизнеса существенно сэкономить, ведь им не нужно конкурировать на торгах с другими претендентами на объект. Треть выкупленной недвижимости приходится на Центральный округ Москвы, чаще всего приобретаются помещения для торговли и сферы услуг.

Этот год стал рекордным для рынка загородной недвижимости столичного региона. На протяжении пяти лет он находился в полусонном состоянии, но все изменила пандемия. Спрос на аренду дач, коттеджей и таунхаусов вырос в два-три раза, примерно на столько же увеличилось и количество сделок по покупке загородного жилья. Причем интерес к загородному образу жизни не иссяк даже с наступлением холодов – спрос по-прежнему остается рекордно высоким. Аналогичную статистику фиксируют и в системе городских торгов – в этом году граждане арендовали в три раза больше участков под индивидуальное жилищное строительство, чем в прошлом. В основном это участки в ТиНАО, то есть на территории Новой Москвы. Но есть и такие, что расположены внутри МКАД. То есть они позволяют прочувствовать все прелести загородной жизни, не выезжая из города.

Подробнее – в программе "Торги Москвы".