На нескольких улицах столицы ограничат движение 4 октября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столице в районе Воробьевых гор изменят схему движения транспорта в связи с проведением полумарафона "Моя столица". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С 12:00 3 октября до 20:00 4 октября закроют парковочный карман на Университетской площади. 4 октября с 07:00 до 20:00 нельзя будет проехать по самой площади на участке от Университетского проспекта до улицы Косыгина", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 07:00 до 18:00 нельзя будет проехать по улице Косыгина на участке от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Полумарафон "Моя столица" состоится 4 октября в районе МГУ имени Ломоносова.

Ранее на Лужнецком мосту ограничили дорожное движение в связи с капитальным ремонтом по 10 октября 2020 года. Ограничения относятся к участку от владения 10Б, строения 1, до владения 24, строения 5, по Лужнецкой набережной.