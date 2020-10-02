Парковочное пространство на нескольких улицах ликвидируют 4 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В связи с проведением полумарафона "Моя столица" парковочное пространство на улице Косыгина и на Университетской площади будет ликвидировано. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

"В связи с проведением полумарафона "Моя столица" будет ликвидировано парковочное пространство", – говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идет об участке улицы Косыгина – от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта и об участке Университетской площади – от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Изменения произойдут 4 октября с 00:01 до окончания мероприятия.

Кроме того, в связи с проведением полумарафона будет ограничено движение транспорта. В частности, с 12:00 3 октября до 20:00 4 октября движение ограничат на участке парковочного кармана на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Также с 07:00 до 20:00 4 октября перекроют участок Университетской площади – от Университетского проспекта до улицы Косыгина. С 07:00 до 18:00 ограничат движение на участке улицы Косыгина – от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Полумарафон "Моя столица" состоится 4 октября в районе МГУ имени Ломоносова.