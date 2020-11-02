Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется

14:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Меры по противодействию коронавирусу в Москве дали определенные результаты. Об этом заявил Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Все эти меры дали определенные результаты, и вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации", – подчеркнул градоначальник.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве снизилось с 15 до 2% число заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация. Также глава города заявил, что число выявляемых случаев COVID-19 уменьшилось на 1% за неделю. Собянин выразил надежду, что ситуация с COVID-19 постепенно начала идти на спад.
Он также отметил, что в столице проводится от 80 до 100 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Кроме того, по словам Собянина, тестирование на антитела к коронавирусу достигло показателя в 30 тысяч в день.
Ранее в центре компетенций Национальной технологической инициативы предположили, что пик коронавируса в Москве придется на 14 декабря. Там заявили, что пандемия пойдет на спад лишь к февралю. Согласно одному из сценариев развития ситуации с COVID-19, на конец января 2021 года в Москве будет около 115 тысяч активных больных.
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