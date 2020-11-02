В Москве снизилось число пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация

14:09
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с 15 до 2% снизилось число пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется госпитализация, заявил Сергей Собянин.
Также мэр подчеркнул, что число выявляемых случаев COVID-19 за неделю снизилось на 1%.
Собянин выразил надежду, что в столице начнется спад заболеваемости COVID-19.
"Это, с одной стороны, конечно, вызывает осторожный оптимизм, с другой стороны, мы понимаем, что сами значения еще достаточно высокие и нам требуется продолжать те меры, которые предприняты в городе, и последовательно, и жестко их проводить для того, чтобы эта ситуация стабилизировалась и дальше, и надеемся, что постепенно начала идти на спад", – сказал Собянин.
Ранее в центре компетенций Национальной технологической инициативы предположили, что пик коронавируса в Москве придется на 14 декабря. Там заявили, что пандемия пойдет на спад лишь к февралю. Согласно одному из сценариев развития ситуации с COVID-19, которые разработали в центре, на конец января 2021 года в Москве будет около 115 тысяч активных больных.
За последние сутки в России зафиксировали 18 257 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, всего в РФ за все время пандемии зарегистрировали 1 655 038 заболевших COVID-19. 1 236 033 пациента вылечились от коронавируса, 28 473 скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией.
Назван фактор, в пять раз снижающий риск заражения COVID-19
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