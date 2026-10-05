"Спецреп": зачем нам столько актеров

Народный артист и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков заявил, что в России слишком много актеров. С каждым годом желающих поступить в актерские вузы становится все больше, а конкурс достигает почти 50 человек на место. При этом многие поступают годами, а после выпуска остаются без работы.

Насколько сложно сегодня получить роль в кино? Сколько платят за съемочную смену и могут ли взять актрису с улицы? Об этом – в программе "Специальный репортаж".