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Новости

05 октября, 15:55

Культура

"Спецреп": зачем нам столько актеров

"Спецреп": зачем нам столько актеров

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"Откройте, Давид": Екатерина Гусева

Трейлер сериала "Гарри Поттер" вышел с русской озвучкой

Трейлер сериала о Гарри Поттере вышел с русской озвучкой

Народный артист и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков заявил, что в России слишком много актеров. С каждым годом желающих поступить в актерские вузы становится все больше, а конкурс достигает почти 50 человек на место. При этом многие поступают годами, а после выпуска остаются без работы.

Насколько сложно сегодня получить роль в кино? Сколько платят за съемочную смену и могут ли взять актрису с улицы? Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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