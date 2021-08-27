"Специальный репортаж": "зона комфорта"

В Москве на месте промзон возводят жилые дома, офисные центры, обустраивают парки, открывают музеи, галереи и рестораны. Ржавые, пустующие цеха заменяют новые кварталы и общественные пространства, заполненные людьми.

Специальный корреспондент Анастасия Цапиева, которая сама живет в доме, возведенном в бывшей промзоне, расскажет, какие заброшенные территории Москвы совсем скоро станут новыми точками притяжения для горожан. Об этом – в программе "Специальный репортаж".