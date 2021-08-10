"Специальный репортаж": "инвалидам здесь не место"

Дети-инвалиды и их сопровождающие теперь должны обслуживаться без очереди в магазинах, кафе и больницах. Но готовы ли горожане пропускать таких людей, да и просто мирно с ними сосуществовать? За последнее время произошло сразу несколько скандалов, когда инвалидов без причин не пускали в аквапарк, а то и вовсе выгоняли с детских площадок.

Специальный корреспондент Марина Кварацхелия несколько дней провела с детьми с ограниченными возможностями и узнала, почему те плачут, когда выходят на улицу. Об этом – в программе "Специальный репортаж".