Женщине, не желавшей слезать с дерева в Бабушкинском парке, грозит 15 суток ареста

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За неповиновение требованиям полицейского экоактивистке Ольге Кузьминой, залезшей на дерево в Бабушкинском парке и не желавшей слезать оттуда, грозит 15 суток ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Тельнова.

"На Кузьмину составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение требованию сотрудника полиции", по ней моей доверительнице грозит до 15 суток административного ареста. Ее оставляют на ночь в отделе полиции", – пояснил защитник.

Адвокат также рассказал, что в отношении женщины хотят оформить протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Ранее сообщалось, что женщина забралась на верхушку дерева в парке на улице Менжинского на северо-востоке Москвы и отказывалась слезть на землю вопреки призывам полицейских и спасателей. По словам источника, в руках у нее был предмет, похожий на арбалет.