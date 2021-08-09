Женщина с арбалетом залезла на дерево в столичном парке – СМИ

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Женщина забралась на верхушку дерева в парке на улице Менжинского на северо-востоке Москвы и отказывается слезть на землю вопреки призывам полицейских и спасателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В парке на улице Менжинского неизвестная залезла на верхушку дерева и отказывается слезать. В руках у нее предмет, похожий на арбалет", – рассказал источник.

Ранее мужчина залез на окно многоэтажного жилого дома на Братеевской улице и стал угрожать прыгнуть вниз. На место оперативно выехали психологи и сотрудники экстренных служб Москвы. В итоге мужчину удалось спасти.