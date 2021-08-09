В московском парке спасатели сняли с дерева женщину, которая не хотела спускаться

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Девушку, которая залезла на высокое дерево в московском парке и не хотела спускаться, сняли спасатели. Они применили пожарную лестницу, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Женщину сняли с дерева с помощью пожарной лестницы, после чего сотрудники полиции увезли ее в отделение", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина забралась на верхушку дерева в парке на улице Менжинского на северо-востоке Москвы и отказывалась слезть на землю вопреки призывам полицейских и спасателей. По словам источника, в руках у нее был предмет, похожий на арбалет.