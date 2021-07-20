"Специальный репортаж": "Брак с мигрантом"

С начала этого года в столице зарегистрировали больше двух с половиной тысяч интернациональных браков. Самыми востребованными иностранными женихами и невестами становятся граждане Таджикистана, Узбекистана, и Азербайджана.

Почему жители Москвы вступают в союз с приезжими из стран Ближнего Зарубежья, и как к этому относятся родственники горожан? Специальный корреспондент Анастасия Цапиева сама попробовала выйти замуж за иностранца, чтобы понять, что кроме любви заставляет мигрантов идти в ЗАГС.

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