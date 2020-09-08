"Специальный репортаж": "бизнес-секта?"

Падение империи. Одна из самых скандальных российских школ предпринимателей закрылась. "Бизнес Молодость" больше не штампует миллионеров. Но были ли среди ее выпускников успешные коммерсанты?

Специальный корреспондент Анастасия Цапиева встретилась с бывшими студентами заведения и выяснила, у кого обещанная красивая жизнь осталась лишь на рекламной брошюре, что такое имидж-легенда и почему коучи не рассказывали ее до конца.