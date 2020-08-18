Сестры-близнецы одновременно забеременели от братьев-близнецов

18 августа, 19:53
Фото: instagram.com/salyerstwins
В США сестры-близнецы забеременели одновременно от своих супругов, которые являются братьями-близнецами. Об ожидании детей они сообщили в своем аккаунте в Instagram.
Девушки и парни познакомились в 2017 году на фестивале близнецов. Он проводился в городе Твинсберг, что переводится как город близнецов. Через полгода пары поженились одновременно, братья также в один день сделали предложения своим девушкам.
Сообщается, что генетически их дети будут родными и двоюродными братьями или сестрами, поскольку и братья, и сестры являются идентичными близнецами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Guess what!!?? BOTH couples are pregnant! 🤰🤰 We are thrilled and grateful to experience overlapping pregnancies and to share this news with you all! ✨🍀✨🍀✨🍀✨🍀✨ Our children will not only be cousins, but full genetic siblings and quaternary multiples! Can't wait to meet them and for them to meet each other! ✨🍀✨🍀✨🍀✨🍀✨ #SalyersTwins #TwinsMarriedToTwins #expecting #thebump #pregnancyannouncement #pregnancyandbeyond #twinning #dubblebubble #baywatch #babywatch #pregnancyphoto #pregnant #bestpregnancyphotos #maternity #momstobe #dadstobe #twinsisters #twinbrothers #strangethings #identicaltwins #deanetwins #twincouples #twinmoms #twindads #miracle #ourtwinsanewedding #twinwedding #twinpregnancy #pregnancyphotoshoot #dreamcometrue
Публикация от Josh, Jeremy, Brittany, Briana (@salyerstwins)
Ранее в московской больнице девушка родила тройню. Новорожденных назвали Вера, Надежда и Любовь. Теперь семья будут отмечать именины дочерей в один день.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: