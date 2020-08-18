Сестры-близнецы одновременно забеременели от братьев-близнецов

Фото: instagram.com/salyerstwins

В США сестры-близнецы забеременели одновременно от своих супругов, которые являются братьями-близнецами. Об ожидании детей они сообщили в своем аккаунте в Instagram.

Девушки и парни познакомились в 2017 году на фестивале близнецов. Он проводился в городе Твинсберг, что переводится как город близнецов. Через полгода пары поженились одновременно, братья также в один день сделали предложения своим девушкам.

Сообщается, что генетически их дети будут родными и двоюродными братьями или сестрами, поскольку и братья, и сестры являются идентичными близнецами.

Ранее в московской больнице девушка родила тройню. Новорожденных назвали Вера, Надежда и Любовь. Теперь семья будут отмечать именины дочерей в один день.