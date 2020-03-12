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Москва 24

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Общество

07:00

Московские власти назвали семьи – рекордсмены по количеству детей

общество город эксклюзив

Фото: depositphotos/Photo_Life

В Москве проживают две семьи, в которых воспитывается по 16 детей, – это абсолютные рекордсмены среди многодетных семей города. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Как сообщили в департаменте, за девять лет в Москве стало более чем в два раза больше многодетных семей. "Сейчас в столице их более 157 тысяч. В 2019 году в феврале многодетных семей насчитывалось около 145 тысяч", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве в одном акушерском отделении в преддверии 8 Марта родились сразу четыре двойни. На свет появились два мальчика, девочка и мальчик, две девочки и два мальчика.

В Подмосковье женщина родила десятого ребенка. В Люберецком роддоме у многодетной мамы родилась девочка весом три килограмма 990 граммов. Там же женщина родила старших братьев и сестер новорожденной.

Также в Московской области в многодетной семье появился одиннадцатый ребенок. Все дети 33-летней женщины появились на свет в Орехово-Зуевском роддоме.

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Мария Ефимова

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