Четыре двойни появились на свет в преддверии 8 Марта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Филатов

В Москве в Городской клинической больнице имени Филатова в преддверии Международного женского дня родились четыре двойни. Это явилось первым подобным случаем в акушерском отделении ГКБ за 10 лет, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что на свет появились два мальчика, девочка и мальчик, две девочки и два мальчика.

"Мальчики и девочки разные по весу и росту – кто-то весит 2,260 кг, a кто-то – 3,230 кг, но все чувствуют себя хорошо", – проинформировали в столичном Депздраве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина родила десятого ребенка. В Люберецком роддоме у многодетной мамы родилась девочка весом 3 килограмма 990 граммов. Там же женщина родила старших братьев и сестер новорожденной.

Также в Московской области в многодетной семье появился 11-й ребенок. Все дети 33-летней женщины появились на свет в Орехово-Зуевском роддоме.