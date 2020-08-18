Тройняшки родились в московской больнице

В одной из столичных больниц родились тройняшки

В столичной больнице девушка родила тройню. Она стала матерью дочерей, которых назвали Вера, Надежда, Любовь, передает Москва 24.

По словам матери, теперь ее семья будет отмечать именины дочерей в один день. Изначально, как рассказывает Мария Эбех, она готовилась к рождению близнецов.

"Сначала мне сказали, что будет двойня, а потом уже на первом скрининге, когда я уже здесь делала первый скрининг, сказали, что тройня. Ощущение радостное, у меня большая семья, я самая старшая, у меня еще есть младшие братья и сестры", – делится впечатлениями Мария.

Как рассказала заведующая 2-м отделением патологии новорожденных и недоношенных детей в перинатальном центре ГКБ имени С. С. Юдина Полина Журавель, процесс выхаживания был с небольшими особенностями.

"Детки родились немного раньше срока, получается 35-36-я неделя. На данный момент они себя чувствуют хорошо благодаря тому, что и персонал помогал, и мама помогала. Хотя у нас не было возможности, чтобы мама находилась здесь, в отделении, но мы всегда ее поддерживали, по телефону общались по возможности, чтобы она была спокойна за своих малышей", – рассказывает Журавель.

Ранее партнерские роды возобновили в столичных роддомах. Из-за пандемии коронавируса отцов какое-то время не пускали в родзал.