Впервые за 31 год шестерняшки появились на свет во Франции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во французском Страсбурге родились шестерняшки. Пять девочек и мальчик появились на свет спустя 24 недели и шесть дней с начала беременности, передает News.ru.

Медикам пришлось делать кесарево сечение. Дети, родившиеся раньше срока, сейчас находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Специалисты рассказали, что детям нужно будет провести в учреждении несколько месяцев.

Рождение шестерняшек является довольно редким случаем, который происходит один раз на 4,7 миллиарда родов. В последний раз аналогичная ситуация была во Франции 14 января 1989 года.

В марте в московской больнице родились сразу четыре пары двойняшек.