"M24 x Ticketland": культурные мероприятия Москвы

Москвичам собрали топ культурынх событий. На сцене Дома музыки пройдет "Белинда Дэвидс. Уитни Хьюстон шоу" с эстрадно-симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония". Белинду Дэвидс называют одной из лучших исполнительниц песен Хьюстон, она споет легендарные хиты поп-дивы.

Мюзикл "Дубровский" по роману Александра Пушкина пройдет на сцене Детского музыкального театра "Поколение". К пушкинской классике добавили рок и поп-музыку, эффектную хореографию, и получилась совсем другая история. Мюзикл пройдет 13 июня и 11 июля.

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