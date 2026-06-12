График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 12:00

Культура

"M24 x Ticketland": культурные мероприятия Москвы

"M24 x Ticketland": культурные мероприятия Москвы

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "За нами Москва"

"Сити": премьера фильма "Холоп-3"

Телеканал Москва 24 приглашает жителей столицы на летний фестиваль "Солома"

"Интервью": Милош Бикович – о съемках комедии "Холоп 3"

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В московском киноцентре "Октябрь" представили премьеру фильма "Холоп-3"

"Сити": фестиваль "Традиции и современность" в Гостином Дворе

Москвичам собрали топ культурынх событий. На сцене Дома музыки пройдет "Белинда Дэвидс. Уитни Хьюстон шоу" с эстрадно-симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония". Белинду Дэвидс называют одной из лучших исполнительниц песен Хьюстон, она споет легендарные хиты поп-дивы.

Мюзикл "Дубровский" по роману Александра Пушкина пройдет на сцене Детского музыкального театра "Поколение". К пушкинской классике добавили рок и поп-музыку, эффектную хореографию, и получилась совсем другая история. Мюзикл пройдет 13 июня и 11 июля.

Подробнее – в программе "M24 x Ticketland".

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Программа: M24 x Ticketland
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