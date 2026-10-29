29 октября, 10:45Общество
"Утро": 7 градусов ожидается вечером 29 октября в Москве
Температура воздуха в Москве вечером в четверг, 29 октября, опустится до 7 градусов. Днем в столице ожидается до 11 градусов.
Скорость ветра достигнет 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.
Подробнее – в программе "Утро".
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