"Утро": 7 градусов ожидается вечером 29 октября в Москве

Температура воздуха в Москве вечером в четверг, 29 октября, опустится до 7 градусов. Днем в столице ожидается до 11 градусов.

Скорость ветра достигнет 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

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