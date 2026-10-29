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29 октября, 10:45

Общество

"Утро": 7 градусов ожидается вечером 29 октября в Москве

"Утро": 7 градусов ожидается вечером 29 октября в Москве

"Утро": ветер с порывами до 6 м/с ожидается в Москве 29 октября

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"Утро": облачная погода ожидается в Москве 29 октября

Температура воздуха в Москве вечером в четверг, 29 октября, опустится до 7 градусов. Днем в столице ожидается до 11 градусов.

Скорость ветра достигнет 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в программе "Утро".

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