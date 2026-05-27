В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 мая

Наиболее плотное движение 27 мая наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра. Об этом сообщили в ЦОДД.

Днем локальные затруднения возможны на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, на Савеловской и Лужнецкой эстакадах ТТК, а также в центре города в пределах Садового кольца.

Вечером заторы могут возникнуть на радиальных трассах по направлению в область. На движение могут повлиять дорожные работы на МКАД в районе Варшавского шоссе, а также погодные условия и аварии на выездах из города.

