"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 29 августа

Атмосферное давление в столице установилось в понедельник, 29 августа, на отметке 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 47%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 28 градусов. Вечером температура составит 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.