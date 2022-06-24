"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Притормаживает внутренняя сторона МКАД на юге. Средняя скорость на участке от Липецкой улицы до Варшавского шоссе снизилась до 18 километров.

Около 15 минут простоят водители в заторе на Рязанском проспекте. Он начинается от 2-й Институтской улицы и тянется до Карачаровской эстакады. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

