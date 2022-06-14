"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 2 балла, следует из данных ЦОДД. На Волгоградском проспекте при движении в сторону центра водителям придется притормозить на участке от Есенинского бульвара до улицы Люблинская. Движение там затруднено из-за дорожных работ. До ТТК можно добраться за 15 минут.

В эти минуты на внутренней стороне МКАД фиксируется затор от Каширского до Варшавского шоссе. Преодоление этого участка займет около 20 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.