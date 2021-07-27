"Утро": столичный трафик в ЦОДД оценивают в 4 балла

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 4 балла. На Волоколамском шоссе образовался затор в сторону центра на участке от Волоколамского проезда до Тушинского тоннеля. Плотный поток сформировался и на дублере. Проезд осложняет авария, которая произошла в районе дома развязки с улицей Свободы.

На Дмитровском шоссе затруднено движение в сторону центра. Много машин собралось на участке от станции метро "Петровско-Разумовская" до поворота на улицу Руставели, а также в направлении в область в районе Бескудниковского бульвара.

На Ленинградском шоссе затор образовался в сторону области на участке от Прибрежного проезда до МКАД. Поток замедляется из-за аварии, которая произошла в левом ряду в районе развязки с Московской кольцевой автодорогой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.