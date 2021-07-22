"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. На Ленинградском шоссе поток в направлении центра притормаживает от Выборгской улицы до пересечения с Волоколамским шоссе. Скорость машин – около 10 километров в час.

На Волоколамском шоссе произошло несколько ДТП: одно – перед Сходненским мостом в левом ряду и второе – в Волоколамском тоннеле в среднем ряду. Движение на этих участках затруднено.

Медленно едет Проспект Маршала Жукова от Живописного моста, отмечается большое скопление машин. Причина находится впереди: стоят улица Нижние Мневники и Звенигородское шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.