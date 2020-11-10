"Утро": переменная облачность и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода и до 3 градусов тепла.

Атмосферное давление в регионе установится на отметке 757 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.