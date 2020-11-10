Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В своей поздравительной речи президент отметил успехи работников органов по ряду направлений.
"Ни на секунду не прерывается ваша повседневная работа, направленная на решительную борьбу с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей, организованной преступностью, коррупцией", – отметил глава государства.
Путин также попросил работников МВД и в дальнейшем выполнять свой долг в интересах граждан РФ и всей страны. Президент отметил важность проведения профилактики правонарушений, особенно в молодежной и подростковой среде.
"Важнейшим требованием ко всем сотрудникам правоохранительной системы <...> остается максимальная открытость перед обществом, опора на доверие и уважение людей", – подчеркнул Путин.
Он добавил, что мнение граждан всегда будет главным показателем эффективности работы органов внутренних дел.
"Сотрудники МВД четко и решительно действуют в непростых, неординарных условиях, связанных с угрозой эпидемии коронавируса", – добавил российский лидер.
Ранее свой профессиональный праздник отмечали работники транспортных предприятий Москвы. Поздравления сотрудникам направлял Сергей Собянин.
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