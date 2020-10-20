В Роскачестве рассказали, какие улучшители используются в хлебе

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Сотрудники Роскачества рассказали, что приготовленный из качественного сырья хлеб не нуждается в добавках, однако при более экономичной методике производства добавляются улучшители. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Качество хлеба во многом зависит от муки. Улучшители идут в ход, если для выпечки используется мука с пониженными хлебопекарными свойствами. Например, в которой слабая или, наоборот, крепкая клейковина – из-за этого хлеб получается с подрывами, трещинами, расплывчатой формы", – рассказали специалисты.

В Роскачестве также отметили, что улучшители в том числе добавляют в хлеб для более быстрого созревания. Сотрудники пояснили, что в особенности их в данном случае используют небольшие пекарни и цехи, которые работают по ускоренным технологиям.

"Улучшители не страшный ингредиент. Их не стоит опасаться, поскольку в состав улучшителя могут входить лишь те пищевые добавки и в том количестве, которые разрешены ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Более того, некоторые улучшители защищают продукцию от порчи в жаркое время года", – рассказала ведущий научный сотрудник направления микробиологических исследований хлебопекарной промышленности Екатерина Невская.

Она подчеркнула, что улучшители делятся на несколько категорий. Улучшители окислительного действия используются для уменьшения расплываемости подовых изделий, а восстановительного действия – для повышения качества хлебобулочных изделий из пшеничной муки с крепкой клейковиной.

Специалист подчеркнула, что при добавлении ферментных препаратов ускоряются химические реакции определенного типа, а для долгой мягкости хлеба производители используют эмульгаторы, которые также влияют на качество хлеба, уточнила Невская.

Специалисты Роскачества отметили, что консерванты и красители не должны использоваться при производстве хлеба. Под исключение попадает только солодовой хлеб, в который разрешено добавлять сахарный колер Е150. Эксперты отмечают, что консерванты используются только в изделиях с длительным сроком хранения определенного типа.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что цельнозерновой хлеб является самым полезным для человеческого организма за счет большого количества витаминов и минеральных веществ.

Она посоветовала не покупать хлеб из муки высшего сорта, отметив, что в нем содержатся только быстрые углеводы. По ее словам, при покупке продукта лучше отдать предпочтение тем, которые сделаны из цельнозерновой или ржаной муки.

