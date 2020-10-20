Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:08

В Роскачестве рассказали, какие улучшители используются в хлебе

общество еда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудники Роскачества рассказали, что приготовленный из качественного сырья хлеб не нуждается в добавках, однако при более экономичной методике производства добавляются улучшители. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Качество хлеба во многом зависит от муки. Улучшители идут в ход, если для выпечки используется мука с пониженными хлебопекарными свойствами. Например, в которой слабая или, наоборот, крепкая клейковина – из-за этого хлеб получается с подрывами, трещинами, расплывчатой формы", – рассказали специалисты.

В Роскачестве также отметили, что улучшители в том числе добавляют в хлеб для более быстрого созревания. Сотрудники пояснили, что в особенности их в данном случае используют небольшие пекарни и цехи, которые работают по ускоренным технологиям.

"Улучшители не страшный ингредиент. Их не стоит опасаться, поскольку в состав улучшителя могут входить лишь те пищевые добавки и в том количестве, которые разрешены ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Более того, некоторые улучшители защищают продукцию от порчи в жаркое время года", – рассказала ведущий научный сотрудник направления микробиологических исследований хлебопекарной промышленности Екатерина Невская.

Она подчеркнула, что улучшители делятся на несколько категорий. Улучшители окислительного действия используются для уменьшения расплываемости подовых изделий, а восстановительного действия – для повышения качества хлебобулочных изделий из пшеничной муки с крепкой клейковиной.

Специалист подчеркнула, что при добавлении ферментных препаратов ускоряются химические реакции определенного типа, а для долгой мягкости хлеба производители используют эмульгаторы, которые также влияют на качество хлеба, уточнила Невская.

Специалисты Роскачества отметили, что консерванты и красители не должны использоваться при производстве хлеба. Под исключение попадает только солодовой хлеб, в который разрешено добавлять сахарный колер Е150. Эксперты отмечают, что консерванты используются только в изделиях с длительным сроком хранения определенного типа.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что цельнозерновой хлеб является самым полезным для человеческого организма за счет большого количества витаминов и минеральных веществ.

Она посоветовала не покупать хлеб из муки высшего сорта, отметив, что в нем содержатся только быстрые углеводы. По ее словам, при покупке продукта лучше отдать предпочтение тем, которые сделаны из цельнозерновой или ржаной муки.

Москвичам рассказали, как выбрать хлеб

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать